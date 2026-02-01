Aydın’ın Sultanları sonunu getiremedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında direkt rakiplerinden Bahçelievler Belediyespor'a karar setinde mağlup oldu: 2-3. Geçen hafta da Vakıfbank'a yenilen Aydın'ın Sultanları üst üste ikinci yenilgisini alarak tehlikeli bölgede kaldı. Maça konuk ekip iyi başladı ve 25-18 ile ilk seti alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de İstanbul ekibi etkili oldu ve 25-23 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan Aydın temsilcisi, 25-21 ile durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette de iyi oynayan Aydın BŞB, 27-25 ile maçı karar setine taşıdı: 2-2. Kara seti oldukça çekişmeli geçerken, setin sonlarında daha az hata yapan Bahçelievler Bld, seti 15-12 maçı da 3-2 kazandı.