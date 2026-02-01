Bodrum çok rahat

Trendyol 1. Lig'de ikinci yarıda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştıktan sonra Sakaryaspor deplasmanında kazanarak 3 puan hasretini sonlandıran Bodrum FK, 23. haftada sahasında Serikspor'u konuk etti. Ege ekibi, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Bodrum FK iyi başladı. 7'de orta alanı topla geçen Ege Bilsel'in ara pasında son anda savunma araya girdi. 14. dakikada sol kanattan topla içeriye kat eden Seferi'nin şutu defanstan döndü. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 23. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Ali Habeşoğlu ceza sahası önünden çok şık bir vuruş yaparak köşeden ağları buldu ve takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra temponun düştüğü karşılaşmada iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

İkinci yarıda Bodrum kontrollü bir oyun ortaya koyarken, Serikspor da tehlike yaratmakta zorlandı. Son dakikalara girilirken Bodrum FK'nın goller arka arkaya geldi. 73'te ev sahibi ekip rahatladı. Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın ve kalecinin uzaklaştıramadığı topa kale ağzında İsmail Tarım dokundu ve top ağlarla buluştu: 2-0. 79. dakikada fark 3'e çıktı. Sağ kanattan Ali'nin pasıyla çizgiye kadar inen Ahmet'in ortasında Seferi'nin kafa vuruşu savunmaya da çarparak köşeden ağlara gitti ve skor 3-0 oldu. 83'te gelişen Serikspor atağında Gökhan Sami'nin şutu kalecide kaldı. 90+3'te Obekpa'nın uzaktan şutu auta gitti. Kalan dakikalarda başka tehlikeli pozisyon olmadı ve maç 3-0 sona erdi. Bu sonuçla puanını 39 yapan Ege temsilcisi, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Serikspor ise 26 puanla düşme hattında kaldı.

ALİ HABEŞOĞLU GOL ORUCUNU BOZDU

Bordum FK'nın sezon başında Ayvalıkgücü'nden kadrosuna kattığı genç forvet Ali Habeşoğlu, haftalar süren gol orucunu dün bozdu. En son kupada 3-2 kaybedilen Gençlerbirliği karşısında gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynadığı 5 lig ve 1 kupa maçında sessiz kalmıştı. Ali dün takımının ilk golünü atarak suskunluğunu bozmuş oldu. Bu sezon 23 maçta forma giyen Ali, 4 gol kaydederken iki de asist yaptı.