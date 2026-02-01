Çılgın Fener

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bombaları ardı ardına patlatıyor. Sarı-lacivertliler, Guendouzi, Mert Günok ve Musaba transferlerinin ardından Angers forması giyen, 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif 'in transferini de bitirdi. Gine asıllı Fransız futbolcu için Fenerbahçe, 6 aylığı kiralık, zorunlu satın alma opsiyonlu 20 milyon Euro ödeyecek. Kanarya ayrıca orta saha transferi için bir süredir gündeminde yer alan Fransız N'Golo Kante konusunda da mutlu sona çok yakın.

AL-ITTİHAD İLE YAKIN TEMAS

Yönetimin, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile yaklaşık üç gündür doğrudan görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin bonservis teklifini revize ederek 5 milyon Euro seviyesine çıkardığı ve anlaşmaya şampiyonluk bonusu da eklediği ifade edildi. Gündemdeki isimlerden biri olan Ademola Lookman için temaslar sıklaştırıldı.

ÖDEME PLANI BELLİ OLACAK

Son görüşmede özellikle transferin peşinat tutarı ve ödeme planının masaya yatırılacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması halinde süreci kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için ayrılık ihtimali yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncuyla ilgili Hollanda temsilcisi Ajax'ın transfer için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.