Fethiyespor: 4 1461 Trabzon: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı hükmen galibiyetle kapatarak alt sıralardan uzaklaşmak için dev bir adım atan Fethiyespor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı farklı mağlup ederek çıkışını sürdürdü: 4-1. Bu sonuçla ikide iki yapan lacivert-beyazlılar, düşme hattındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını artırdı. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Yusuf Türk'ün golüyle öne geçti: 1-0. 12'de Yusuf Türk farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci yarıya hızlı başlayan Karadeniz ekibi 49'da Enes Karakuş ile farkı bire indirdi: 2-1. 52'de Ramazan Çevik farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 74'te sahneye çıkan Uğur Ayhan maçın skorunu ilan eden golü kaydetti: 4-1.