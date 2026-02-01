Kartal geri döndü

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda toparlandıktan sonra Eyüp karşısında 2 puan bırakan Beşiktaş, 20. haftada sahasında Konyaspor'u geriye düştüğü maçta mağlup etmeyi başardı: 2-1. 22'de Orkun'un ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti. 23'te Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 25. dakikada Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi. 34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunu kaleci Bahadır çeldi. Pozisyonun devamında Cerny kale önünde topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 42'de Orkun'un arka direğe ortasında Cengiz'in kafa vuruşu yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti ve ilk yarı 1-1 bitti.

KAPTAN ORKUN SAHNEDE

60. dakikada kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin sağ kanattan sol ayağıyla kale önüne yaptığı ortada kaleci Bahadır'ın yumruklamaya çalıştığı top sol çapraza açıldı. Arka direkte topu sağına çeken Orkun'un düzgün vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 82. dakikada oyuna 6 dakika önce dahil olan Asllani'nin takımını atağa kaldırırken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi kırmızı kartla oyun dışında gönderdi. Maç 2-1 bitti.