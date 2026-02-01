Manisa FK yıkılmıyor

Trendyol Birinci Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla gözünü Play-Off'a diken Manisa FK, deplasmanda direkt rakiplerinden Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 8. dakikada Bruno'nun pasında topla buluşan Bacuna'nın şutu farklı bir şekilde auta gitti. 11'de Gökcan ceza sahası içinde kaleci Vedat'ı da geçerek son çizgiden içeriye çevirdi, ancak Bruno'dan önce araya giren Umut tehlikeyi önledi. 14'te Doğan'ın ortasında arka direkte Ahmet'in vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti. 34'te Ahmet'in pasıyla buluşan Fofana'nın sert şutunda kaleci Vedat topu güçlükle çeldi.

İKİNCİ YARIDA DA GOL OLMADI

61'de Yasin'in uzun pasında topla buluşan Diony vuruşunu yapacağı sırada defans araya girdi. 71'de Rotariu çaprazdan şutunu çekti, top savunmadan sekti. Seken meşin yuvarlağı önünde bulan Güray'ın ortasında savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı. 78'de Özder kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Vedat topu kornere çeldi. Aynı dakikada Doğan'ın kullandığı korner atışında Alim ön direkte topukla kaldırdı, ancak savunma son anda araya girdi. 82'de Benrahou'nun ortasında Diony'in kafa vuruşunu kaleci Taha son anda yumrukladı. 87'de kazanılan serbest vuruşta Güray direkt kaleye vurdu, kaleci Vedat topu çeldi. Maç 0-0 sona erdi.

STADIN AÇILIŞINA BAKAN BAK KATILDI

Iğdır'da yapımı tamamlanan şehir stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdırspor Alagöz Holding Başkanı Cantürk Alagöz ile çok sayıda davetli ve vatandaşın katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Bak törende yaptığı konuşmada,"Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve eski bir futbolcu olması bizim için çok büyük bir avantaj" dedi. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, stadı gezerken, daha sonra Iğdır FK-Manisa FK maçını izledi.

MUSTAFA DALCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, son oynadıkları 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre biri zorunlu iki değişiklik yaparak takımını Iğdır FK önünde sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, İstanbulspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Yusuf Talum'un yerine Muhammed Kirpit'i koydu. Dalcı, orta alanda ise Mamadou Cissokho'yu yanına oturturken, bu futbolcunun yerine ise Yassine Benrahou'ya ilk 11'de forma şansı verdi. Öte yandan Play-Off yarışına dahil olan Manisa FK'yı taraftarları zorlu Iğdır FK deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekleyen siyah-beyazlılar, müsabaka öncesi ve sonrası futbolcuları tribünlere çağırarak destek verdi.