Trabzon’un derdi savunma

Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatamamanın sıkıntısını yaşıyor. Süper Lig'de 20 maç sonunda 23 gole engel olamayan bordo-mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü. Sezonun ilk bölümünde savunmada "daha iyi" performans ortaya koyan Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken son 9 karşılaşmada kalesinde 16 gole engel olamadı. Trabzonspor, ligde son 9 maçın tamamında kalesini gole kapatamadı.

EN SON 11. HAFTADA

En son ligin 11. haftasında Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavili takım, daha sonra Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap. com. Antalyaspor karşısında 1'er gol, Rams Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 3'er, Gençlerbirliği maçında da 4 gol yedi. Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu ligin ilk 4 haftasında 1 kere topu kalesinden çıkardı. Bordo-mavililer, bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap. com Antalyaspor maçlarını 1-0 kazanırken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.