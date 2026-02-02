Aliağa Petkim darmadağın oldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste aldığı yenilgilerle alt sıralara gerileyen Aliağa Petkimspor, 18. haftada konuk olduğu Galatasaray karşısında da varlık gösteremedi. Rakibi karşısında maça tutuk başlayan İzmir ekibi, dış şutlarda da düşük yüzdeyle oynayınca farkın açılmasını engelleyemedi. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren G.Saray, devreye 46-29 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında ev sahibi ekibin yakaladığı seriye cevap veremeyen Aliağa, farkın 20 sayının üstüne çıkmasına engel olamadı. Son çeyrek karşılıklı basketlerle antrenman maçı havasında geçti ve karşılaşma 90-61 sona erdi. Ligde üst üste 5. yenilgisini alan Aliağa Petkimspor, 5 galibiyetle 13. sırada kaldı.