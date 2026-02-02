B planı Nkunku

F.BAHÇE'NİN transfer listesindeki Ademola Lookman'ın A.Madrid ile el sıkışması sonrası rotayı Milan'ın yıldız futbolcusu Christopher Nkunku'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kulübü Milan'a yeni ve geliştirilmiş bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Teknik heyetin de onay verdiği bu transfer, takımın hücum çeşitliliğini artırması açısından kritik görülüyor. Milan'ın bonservis beklentisinin düşmesi halinde anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceği ifade ediliyor. Anlaşma sağlanması durumunda Nkunku'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu arada N'Golo Kante transferini kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefleyen Kanarya Al-Ittihad forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgili tüm ihtimalleri masaya yatırdı. Bu ihtimaller arasında Fred'i takasta kullanmak olduğu da konuşuluyor.

Rakip Kocaeli

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Archie Brown ile Levent Mercan'ın dışında Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor