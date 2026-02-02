Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı lacivertlile, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puan ile dönüyor. İşte karşılaşmanın detayları...

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı korudu. 24 puanda kalan Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.

Fenerbahçe, ligde Göztepe beraberliği, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Aston Villa mağlubiyeti ve FCSB beraberliğinin ardından 3 maç aradan sonra galip gelmiş oldu.