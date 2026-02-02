Haberler Spor Göztepe gümbür gümbür Göztepe gümbür gümbür Son olarak sahasında Karagümrük’ü 2-1’lik sonuçla geçen sarı-kırmızılı ekip, 1 basamak üstündeki Trabzonspor ile olan puan farkını da 3’e düşürdü. Takımda Janderson ve Olaitan performanslarıyla alkışlandı HABER MERKEZİ









TRENDYOL Süper Lig'de sahasında ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda bir engeli daha aşarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan sarıkırmızılılar, kritik galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. Göztepe, 3. sırada bulunan Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle birlikte aradaki farkı da 3'e indirdi. Avrupa potasındaki yerini her geçen hafta daha da sağlamlaştıran İzmir temsilcisi, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve sezonun en iyi serisini yakaladı. İlk yarının ilk 3 maçında da rakiplerinden 7 puan toplayan Göz- Göz, istikrarıyla göz doldurdu. Evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıkışa geçen Göztepe; Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0, Samsun'u ise sahasında 2-0 mağlup ederek devre arasına moralli girdi.

2.YARIYA HIZLI BAŞLADI

İKİNCİ yarının ilk haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, birçok eksikle çıktığı Fenerbahçe deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle dönerek önemli bir puan aldı. Son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen Göztepe, taraftarını bir kez daha sevince boğdu. İç sahada üst üste 3 galibiyet alan Göztepe'de, sezonun ilk yarısında eleştirilerin odağında olan Brezilyalı golcü Janderson ile Beninli orta saha Olaitan da ikinci yarıyla birlikte form grafiğini yükselterek takımın çıkışında önemli rol oynadı.



STOİLOV'DAN SAVUNMAYA UYARI GELDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov alınan 3 puanın çok önemli olduğunu vurguladı. Yollarına devam ettiklerini ifade eden Bulgar çalıştırıcı, "Bizim adımıza zor bir maç oldu. Fakat bir an önce kendi futbolumuza dönmemiz gerekiyor. Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde oluşturduğu net fırsatlar oldu. Kesinlikle önceki maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Defansif olarak toparlanmalıyız. Yeni transferler Jeh ve Luiz'den memnunum, daha iyi olacaklar. Onların gelmesiyle forma rekabeti arttı. Rekabet her zaman başarıyı getirir" diye konuştu.