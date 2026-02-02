Kara Kartal’da rota Martinelli

TRENDYOL Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazanan Beşiktaş, transfer girişimlerini sürdürüyor. Orta sahada savunma güvenliğini artıracak bir ismi daha kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal'ın Fluminense forması giyen 24 yaşındaki ön libero Martinelli'yi takibe aldığı iddia edildi. Brezilya Serie A ekibinin, oyuncusu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı vurgulandı. Geçen sezonu Fluminense forması ile noktalayan Martinelli, çıktığı 54 maçta 7 gol atarken 2 asist üretti. Beşiktaş'ta ayrıca Manchester City forması giyen 30 yaşındaki stoper Nathan Ake de gündemdeki yerini koruyor. Oyuncu için Milan da devrede.