Manisa Basket kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Manisa Basket, deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Erokspor'a mağlup oldu: 87-79. Geçen hafta direkt rakiplerinden Büyükçekmece'yi yenerek umutlarını artıran kırmızı-siyahlılar, bu mağlubiyet sonrası kahroldu. Manisa ekibi, altındaki rakiplerinin yenildiği haftada aradaki farkı artırma şansını kaçırdı. Müsabakaya iyi başlayan İstanbul temsilcisi, ilk periyotu 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Erokspor devreyi de 46-36 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de farkı giderek açan Erok son bölüme 72-51 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Manisa Basket'in farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Erokspor maçı 87-79 kazandı.