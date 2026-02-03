Aliağa’da 4’te 4 sevinci yaşanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol deplasmanda Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Üst üste gelen galibiyetlerle 43 puana yükselen ve Play-Off hattında dördüncü sırada yer alan sarı-siyahlılar zirve ümitlerini taze tuttu. Lider Bursaspor'un 7 puan gerisindeki Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Seri galibiyetleri sürdüreceklerine inandığını kaydeden Çetin, "Evimizde maç kaybetmedik. Deplasmanlarda da kazanmaya başladık. Son iki dış saha maçımızı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Şimdi önümüzde bir kupa sınavı var, ardından ligde art arda evimizde iki maça çıkacağız" dedi.