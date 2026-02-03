Alperen All-Star’da yok

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının kadroları belli oldu. Los Angeles'ta 16 Şubat'ta oynanacak maçta görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi. Geçen yıl ilk kez All-Star seçilen Houston Rockets'ın pivotu milli basketbolcumuz Alperen Şengün bu kez kadroda yer almadı. Doğu'da Scottie Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Norman Powell, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns yer aldı. Batı Konferansı'nda ise Deni Avdija, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, Chet Holmgren, LeBron James, Jamal Murray kadroya girdi.