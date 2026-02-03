Asensio’nun golünden sonra sahada olay çıktı

FENERBAHÇE'DE Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golün ardından olay çıktı. Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan yabancı madde Matteo Guendouzi'nin kafasına isabet etti. Fransız futbolcu, kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü. Fenerbahçeli Skriniar, Guendouzi'nin yanına geldiği sırada tribünlere ağlamayın şeklinde bir hareket yaptı. Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.