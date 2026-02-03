Aslan’dan Nice çıkarması

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki konumunu güçlendiren Galatasaray'da gündem orta saha transferi. Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı ile dikkat çeken bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun formasını giydiği Fransız ekibi Nice'e resmi teklifini iletti.

TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Nice kulübünün bu sabah Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın, Boudaoui için yaklaşık 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunduğu yazıldı. Bu teklifin ardından iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ve temasların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Nice cephesinin oyuncunun geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi. Galatasaray yönetiminin ise orta saha rotasyonunu Boudaoui ile güçlendirmek istediği vurgulandı. Teknik heyetin özellikle yaratıcı ve dinamik bir orta saha talep ettiği biliniyordu. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala süreci hızlandırmak istediği biliniyor. Galatasaray'ın bu transferi kararlı olduğu da ifade edildi.

Bu sezon Nice formasını 18 kez giyen Hicham Boudaoui, 1 gol ve 2 asistle oynadı. 26 yaşındaki futbolcu, yedi sezondur Fransız ekibinin formasını terletiyor.