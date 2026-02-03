Başarı ekip işi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, Anadolu Efes karşısında alınan kritik galibiyetin yalnızca sahadaki performansla değil, kulüp içindeki birliktelik ve tribün desteğiyle geldiğini söyledi. Takımın oyun içindeki uyumuna dikkat çeken Aktaş, özellikle savunma sertliği ve hücumdaki paylaşımın galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti. Oyuncuların sahada birbirini tamamladığını belirten Aktaş, yakalanan kimyanın sezonun geri kalanı için umut verici olduğunu söyledi. Genç oyunculara özel yer ayıran Aktaş, Ömer Can İlyasoğlu ve Sam Griffin'in gelişim sürecine vurgu yaparak, İki genç point guard ile oynamanın risklerini bildiklerini dile getirdi. Aktaş, "Zaman zaman hata yapıyorlar, ben de bazen kızıyorum. Ama verdikleri emeğe, sahaya koydukları efora gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bu yaşta bu sorumluluğu almak kolay değil" dedi.

'DİSİPLİNDEN MEMNUNUM'

Takımın yüksek bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Aktaş, bireysel performanslardan çok kolektif yapıya önem verdiklerini dile getirdi. Sezon boyunca bu mücadele seviyesini korumak istediklerini belirten başarılı antrenör, oyuncularının çalışma disiplininden memnun olduğunu ifade etti. Tribünlerin dolu olmasının oyuncular üzerinde ciddi bir motivasyon yarattığını belirten Aktaş, taraftarın maç boyunca takımı ayakta tuttuğunu ifade etti. Kulüp yönetimine de teşekkür eden Aktaş, sağlanan istikrar ve güven ortamının başarıdaki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Yönetimin teknik ekibe ve oyunculara duyduğu güvenin sahaya olumlu yansıdığını belirtti.