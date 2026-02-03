Beşiktaş’ta rota 1 numara

BU sezon kalede istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ta sorun büyüyor. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında yaptığı hatalar sonrası tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, rotayı Danimarkalı eldiven olan Mads Hermansen'e çevirdi. Beşiktaş kurmayları, 25 yaşındaki kaleci için West Ham United ile temasa geçti. Yönetimin, kaledeki problemi üst düzey bir isimle çözmek adına tüm şartları zorladığı belirtildi.

POTANSİYELİ VAR

MODERN kaleci profiline tam uyan Hermansen, Avrupa'nın potansiyeli yüksek eldivenleri arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Mads Hermansen, bu sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 4 maça çıkarken kalesinde toplam 11 gol gördü. 1 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı. Danimarkalı file bekçisinin en büyük artılarından biri ayakla oyun kurabilmesi. Yakın mesafeden atılan şutlarda hızlı reaksiyon verebilen Mads Hermansen, bire bir kaldığı pozisyonlarda açıyı iyi kapatıyor.