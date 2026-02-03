Buldozer Ayvalık

Ayvalıkgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda muhteşem bir performans sergiliyor. Balıkesir ekibi son haftalarda fırtına gibi esti ve zirve yarışına ortak oldu. Kırmızı- beyazlılar 8'de 8 yaparak ligin en formda ekiplerinden biri haline geldi. Balıkesirspor, Alanya 1221, Eskişehir Anadolu, İzmir Çoruhlu, Nazilli, Altay, Uşak ve Afyonspor'u dize getiren Ayvalık temsilcisi bu periyotta 25 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin hücumdaki en etkili ismi ise 8 kez fileleri sarsan Baha Kısacık oldu. Batuhan Akyüz ise savunma oyuncusu olmasına rağmen 7 kez ağları sarstı. Ayvalık ekibi yıllardır takımın dümeninde olan Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde son 3 sezonda Play-Off oynamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaçıran, ardından Play-Off finalinde de Kahramanmaraş İstiklal'e boyun eğen Ayvalık, bu sezon 2. Lig hedefini tutturmak istiyor.