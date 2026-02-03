Diogo Sousa’ya Antalya takibi

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'nın tecrübeli kalecisi Diogo Sousa, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Yeşil-beyazlı ekibin formasını son 4 sezondur giyen 27 yaşındaki Portekizli file bekçisine, eski kulübü Antalyaspor'un ilgi gösterdiği öğrenildi. Bodrum FK'nın son yıllardaki istikrarlı isimlerinden biri olan Diogo Sousa için Antalya temsilcisinin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Süper Lig ekibinin, deneyimli kaleci için yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade ediliyor. Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Diogo Sousa, bu sezon da sergilediği performansla dikkat çekerken, Bodrum FK yönetiminin olası bir transferden elde edilecek gelirle kadroyu güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak kulüp kurmaylarının, kaleyi güvence altına almadan Portekizli eldivenle yolları ayırmak istemediği öğrenildi.