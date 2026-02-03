Fenerbahçe hata yapmadı!

TRENDYOL Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek lider G.Saray'ı takibini sürdürdü. 5. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Asensio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı. 8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi. 45. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En-Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

ÖNCE ASENSIO SONRA NENE

45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 56. dakikada sağdan Can'ın çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Petkovic'in şutunu Ederson harika çıkardı. 59. dakikada soldan Ahmet Oğuz'un kullandığı kornerde top ön direkte Show'un vuruşunun ardından direği sıyırıp auta çıktı. 75. dakikada Fred'in pasıyla ileri çıkan Semedo'nun altı pasa çevirdiği top Nene'nin vuruşunda üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2. Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Tedesco ilk 11'de 5 değişiklik yaptı

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev verdiği savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti. Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü. Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.

Alvarez cezalı duruma düştü

Sarı-lacivertlilerin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez cezalı duruma düştü. 14. dakikada sarı kart gören tecrübeli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek