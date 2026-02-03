Haberler Spor Fransız kancası! Fransız kancası! Süper Lig’de Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Göztepe, gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncularına gelen transfer ilgisiyle gündemde. İzmir ekibinin 20 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. DOĞANCAN BİNGÖL









Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Göztepe, gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncularına gelen transfer ilgisiyle gündemde. Sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki Brezilyalı santrforu Juan Silva için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in devrede olduğu öğrenildi. Lille cephesinin Göztepe yönetimiyle temasa geçerken, sarı-kırmızılılar, oyuncunun takım içindeki kritik rolü nedeniyle transfere çok istekli olmasa da görüşmelere kapıyı tamamen kapatmadı.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Göztepe'nin Juan Silva için yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu, resmi tekliflerin gelmesi halinde bu rakamın yukarı yönlü revize edilebileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 28 maçta 8 gol ve 4 asist üreten Juan, bu sezon ise 19 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fizik gücü, pres katkısı ve bitiriciliğiyle hücum hattının vazgeçilmez ismi haline gelen genç santrfor, mevcut form grafiğiyle geçen sezonki istatistiklerini aşacağının sinyallerini veriyor. Göztepe'de takımın hücum gücünün merkezinde yer alan Juan Silva'nın geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak temaslar ve olası resmi tekliflere göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı camia ise yıldız golcünün en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını umut ediyor.