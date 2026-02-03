Fransız kancası!

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Göztepe, gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncularına gelen transfer ilgisiyle gündemde. Sarı-kırmızılı ekibin 23 yaşındaki Brezilyalı santrforu Juan Silva için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in devrede olduğu öğrenildi. Lille cephesinin Göztepe yönetimiyle temasa geçerken, sarı-kırmızılılar, oyuncunun takım içindeki kritik rolü nedeniyle transfere çok istekli olmasa da görüşmelere kapıyı tamamen kapatmadı.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Göztepe'nin Juan Silva için yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu, resmi tekliflerin gelmesi halinde bu rakamın yukarı yönlü revize edilebileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 28 maçta 8 gol ve 4 asist üreten Juan, bu sezon ise 19 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fizik gücü, pres katkısı ve bitiriciliğiyle hücum hattının vazgeçilmez ismi haline gelen genç santrfor, mevcut form grafiğiyle geçen sezonki istatistiklerini aşacağının sinyallerini veriyor. Göztepe'de takımın hücum gücünün merkezinde yer alan Juan Silva'nın geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak temaslar ve olası resmi tekliflere göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı camia ise yıldız golcünün en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını umut ediyor.
İbrahim Sabra'da rota Hırvatistan
GÖZTEPE'NİN 20 yaşındaki Ürdünlü forveti Ibrahim Sabra'nın geleceği netlik kazandı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun Boluspor'a transfer olacağı yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Genç futbolcunun, kiralık olarak Hırvatistan temsilcisi NK Lokomotiva Zagreb'e transfer olacağı ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte Sabra'nın Boluspor'a transferinin gündemde olmadığı belirtildi. Öte yandan Göztepe ile sözleşmesi Haziran 2029 yılına kadar devam eden Ibrahim Sabra'nın, sarı-kırmızılı kulübün uzun vadeli planları arasında yer aldığı vurgulandı. Göztepe'nin, genç oyuncunun düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi adına kiralık transfer seçeneğine sıcak baktığı kaydedildi
Sene başında imzaladı
PROFESYONEL kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Juan, Sport Republic scout ekipleri tarafından keşfedilmiş, ardından bonservisiyle Southampton'a transfer olmuştu. Genç golcü daha sonra satın alma opsiyonuyla Göztepe'ye gelirken, İzmir temsilcisi geçtiğimiz sezon başında bu opsiyonu kullanarak Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.