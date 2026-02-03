Kaf-Kaf hayata döndü

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk devrenin büyük bölümünde aldığı başarılı sonuçlarla zirvenin en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı. Ancak daha sonra yaşadığı 3 maçlık galibiyet hasretiyle şampiyonluk yarışında geriye düşen yeşil-kırmızılılar, rotasını Play-Off üzerinden şampiyonluğa çevirdi. İzmir ekibi, bu olumsuz süreci 19. hafta mücadelesinde Alanya 1221 karşısında aldığı galibiyetle sonlandırdı. Ligde kalma mücadelesi veren rakibini sahasında 3-1 mağlup eden Karşıyaka, puanını 40'a yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.

İÇ SAHADA 8. GALİBİYET

Karşıyaka, Alanya 1221 yenerek sahasında oynadığı 10. maçta 8. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, evindeki diğer karşılaşmalarda tek yenilgisini Belediye Kütahyaspor'a karşı alırken, tek beraberliğini ise Eskişehir Anadolu mücadelesinde yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, iç sahada topladığı 25 puanla

Belediye Kütahyaspor'la birlikte ligin en başarılı iki takımı arasında yer alıyor. Karşıyaka'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak aldığı bahis cezası nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Sezgin, yeşil-kırmızılı formayla ilk gol sevincini, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç olan Alanya 1221 karşısında yaşadı. İlk kez 2 hafta önce Kütahyaspor maçında süre alan 26 yaşındaki forvet, ardından Balıkesirspor karşılaşmasında da forma giydi.