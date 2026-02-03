Kupa şöleni!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarında bugün Ege ekipleri zorlu maçlara çıkacak. İlk olarak Birinci Lig ekibi Bodrum FK, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Burak Olcar yönetecek. Grubunda daha önceki maçlarda Gençlerbirliği ve Konyaspor'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, kazanarak tur şansını sürdürmek istiyor. İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor ise Trabzonspor'un konuğu olacak. Papara Park'ta oynanacak maçın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Müsabakayı Fatih Tokail yönenetecek. Grupta Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kalıp, tarihinde ilk kez konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor 1 puan topladı. Günün diğer maçında ise Birinci Lig ekibi Iğdır FK, Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 13.00'te başlayacak. Tüm müsabakalar saat A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.