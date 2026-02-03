N’Golo Kante geliyor Duran ve Nesyri gidiyor

ARA transferde Musaba, Mert Günok, Guendouzi ve son olarak Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe orta sahasını N'Golo Kante ile güçlendiriyor. Al-Ittihad'la uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekibiyle 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Kante'yle 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedilirken, F.Bahçe'nin zaman kazanmak adına Fransız ismi Cidde'de sağlık kontrollerinden geçirdiği ifade edildi. Youssef En-Nesyri'nin de Al Ittihad'ın teklifini kabul ettiği kaydedilirken, bu gelişmenin Kante transferinin de önünü açtığı belirtildi. Ayrıca Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin feshedileceği ve genç oyuncunun Zenit'le anlaştığı belirtildi.