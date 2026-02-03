  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor N’Golo Kante geliyor Duran ve Nesyri gidiyor

ARA transferde Musaba, Mert Günok, Guendouzi ve son olarak Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe orta sahasını N'Golo Kante ile güçlendiriyor. Al-Ittihad'la uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekibiyle 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Kante'yle 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedilirken, F.Bahçe'nin zaman kazanmak adına Fransız ismi Cidde'de sağlık kontrollerinden geçirdiği ifade edildi. Youssef En-Nesyri'nin de Al Ittihad'ın teklifini kabul ettiği kaydedilirken, bu gelişmenin Kante transferinin de önünü açtığı belirtildi. Ayrıca Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin feshedileceği ve genç oyuncunun Zenit'le anlaştığı belirtildi.

