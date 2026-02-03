Trabzonspor’un hedefi 10 numara

TRABZONSPOR transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Rus basınındaki haberlerde, bordo-mavililerin, Spartak Moskova'da oynayan orta saha oyuncusu Esequiel Barco'yu istediği öne sürüldü. Orta sahada 10 numara olarak oynayan 26 yaşındaki Arjantinli yıldızın Rus kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek. Piyasa değeri de 14 milyon Euro gösterilen Barco, bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 4 gol attı, 4 asist yaptı. İki ayağını da etkili kullanan Tangocu, 2024'te River Plate'ten S.Moskova'ya geçmişti. Avrupa kupalarında forma giymek isteyen Barco, bu sebeple Trabzonspor'dan gelebilecek teklife sıcak bakmaya hazır durumda. Rus kulüpleri UEFA organizasyonlarında yer alamadığı için Barco da henüz söz konusu hedefine ulaşamadı.