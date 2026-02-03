Yönetim bizi istemedi!

ALTAY'DA teknik direktörlük görevinden istifa eden Yusuf Şimşek, sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaparak yönetimi eleştirdi. Deneyimli teknik adam, bu ani ayrılığın nedenlerini kamuoyuna duyurdu. İkinci defa göreve gelirken kulübün içinde bulunduğu durumu bilerek geldiklerini ifade eden Şimşek, "Bir kez başardık, bir kez daha başarabileceğimize olan inancımız motivasyon kaynağı oldu. Sağladığımız birliktelikle, 1 puanla aldığımız takımı ilk yarı sonunda son 4 maçı kazanarak 18 puanla 10. sıraya taşıdık. Kongre süreci öncesi yaptığımız görüşmelerde kadronun korunması halinde -12 puan cezayı bile tolere edip ligde kalacağımızı beyan ettim. Karşılık olarak 'o takımları herkes yeniyor' denilerek başarımız değersizleştirilse de bugün 'bırakıp kaçtı" diyenlere inat, mücadeleye devam etme konusunda ekip arkadaşlarım rahatsız olmalarına rağmen devam etme kararı aldık. Kongre belirsizliğinden en az etkilenilmesi adına antrenmanlara devam ettik" ifadelerine yer verdi.

ÖDEMELER YAPILMAMASINA RAĞMEN

DEVRE arasına girerken hak edilmiş 2 maaş ve 4 maç priminden 1 lira bile ödenmemesine rağmen antrenmanları sürdürdüklerini kaydeden Şimşek, "Ödeme istediğimizde 'bende para yok değil, var; vermeyeceğim çünkü bu bir ölü yatırım' cevabını almamıza rağmen umudumuzu yitirmeden savaşmaya devam ettik. Personel, futbolcular ve teknik ekibin tüm fedakarlıklarına rağmen yaklaşık 1 aydır aşçı ve masör dahi bulunmamasına rağmen ödeme konusunda hiçbir iyi niyet göremedik. Benim ücretimi erteleyin; ancak ekibimin maaşını ödeyin ya da kısa süreli evrak verin seçeneklerimden yanıt alamayınca bu kararı almak zorunda kaldım. Ben çok istememe rağmen yöneticilerimiz bizim kalmamızı istemediler. Bize prim ödeyemeyeceğini söyleyip, Eskişehir'e prim götürüp maç gecesi dağıtması bile bunun en büyük kanıtıdır. Bu iş para işi olmaktan çıktı. Ben yaklaşık 2 milyon TL'yi almadan, karşılıksız bırakarak ayrıldım" ifadelerini kullandı.