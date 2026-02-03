Zeynep 79. sıraya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi. Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

ÖZEL DAVETLER GELDİ

23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti. Öte yandan Zeynep, şubat ayında Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet takvimindeki iki turnuvada mücadele edecek. WTA 500 düzeyindeki turnuvalar Abu Dabi Açık ve Merida Açık'a Zeynep özel davetle katılım hakkı kazandı. Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Meksika Merida'daki turnuva ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek. 23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etti.