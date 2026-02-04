2026 Kış Olimpiyat Oyunları nerede yapılacak? Hangi branşlarda yapılacak?

Google tarafından doodle ile kutlanan 2026 Kış Olimpiyatlarının tarihi ve branşları merak ediliyor. Olimpiyatlarda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek. Peki 2026 Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Hangi branşlarda yapılacak? İşte yanıtı...

Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak.

İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek.

25. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından kapanış töreni ile sona erecek.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI OYUNLARI NE ZAMAN? Oyunların startı, 6 Şubat'ta yapılacak resmi açılış töreninden önce 4 Şubat'ta, 1956 Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

İtalya'da iki farklı kentte (Milano-Cortina) düzenlenecek oyunlarda, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.

HANGİ BRANŞLAR YARIŞACAK?

Milano kenti, artistik buz pateni, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Cortina d'Ampezzo şehrinde ise kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışmaları düzenlenecek. Trentino kentindeki Val di Fiemme Vadisi'nde ise kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışmaları gerçekleştirilecek.

Biatlon yarışmaları ise Anterselva'da yapılacak. Bormio kentinde Stelvio Pisti'nde erkekler alp disiplininin yanı sıra olimpiyatlarda ilk kez yer alacak olan dağ kayağının yarışları da düzenlenecek. Serbest stil kayak ve snowboard yarışları da Livigno'da koşulacak.