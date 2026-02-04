A Spor’da G.Saray İstanbulspor heyecanı

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında bugün Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. A Spor'dan ekranlara gelecek ve RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.