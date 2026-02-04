Abraham’ın yerine Hyeon-gyu Oh

TAMMY Abraham ile yollarını ayıran Beşiktaş, ara transfer döneminin son günlerine girilirken hücum hattını güçlendirmek adına atağa kalktı ve Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh ile anlaşma sağladı. Belçika basınından HLN'de yer alan haberde ise Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Genk'e 12 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu ancak bu teklifin reddedildiği, sonrasında ise bonuslar dahil toplam rakamın 15 milyon Euro seviyelerine çıkarıldığı belirtildi. Kara Kartal'ın bu detayı çözüp resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Genk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hyeon-gyu Oh, futbol kariyerine Güney Kore'de başladı. 2023 yılında Celtic'e transfer olan 23 yaşındaki golcü, daha sonra Genk'in yolunu tuttu. Asıl mevkisi santrfor olan Oh, her iki kanatta da görev yapabiliyor.