  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Alperen: Seçilememek hayal kırıklığıydı

Alperen: Seçilememek hayal kırıklığıydı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Alperen: Seçilememek hayal kırıklığıydı

NBA'DE Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-114 mağlup etti. Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan milli basketbolcu, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Eninde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA