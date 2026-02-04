  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Altınordu’da kaleci Arif Şimşir dönüyor

Altınordu’da kaleci Arif Şimşir dönüyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altınordu’da kaleci Arif Şimşir dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşme hattında yara almaya devam eden Altınordu'da bahis soruşturması kapsamında 3 ay men cezası alan kaleci Arif Şimşir, bu hafta cezasını bitirerek formasına kavuşacak. Kırmızı- lacivertli takımın pazar günü evinde oynayacağı Ankaragücü randevusunda Arif'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Bu sezon 6 penaltı vuruşunu kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, son olarak 8 Kasım'da İzmir'de oynanan Şanlıurfaspor müsabakasında görev yaptı. Men cezası aldığı süreçte 12 maç kaçıran genç eldiven, bu hafta Başkent ekibi karşısında 91 gün sonra resmi bir müsabakada oynayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA