Altınordu’da kaleci Arif Şimşir dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşme hattında yara almaya devam eden Altınordu'da bahis soruşturması kapsamında 3 ay men cezası alan kaleci Arif Şimşir, bu hafta cezasını bitirerek formasına kavuşacak. Kırmızı- lacivertli takımın pazar günü evinde oynayacağı Ankaragücü randevusunda Arif'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Bu sezon 6 penaltı vuruşunu kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, son olarak 8 Kasım'da İzmir'de oynanan Şanlıurfaspor müsabakasında görev yaptı. Men cezası aldığı süreçte 12 maç kaçıran genç eldiven, bu hafta Başkent ekibi karşısında 91 gün sonra resmi bir müsabakada oynayacak.