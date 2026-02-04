Bodrum FK havlu attı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda ilk iki maçında Gençlerbirliği ve Konyaspor'a mağlup olan Bodrum FK, deplasmanda Samsunspor'a da yenildi: 2-0. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, Iğdır FK ile oynayacağı son maç öncesinde kupaya veda etti. 6. dakikada Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tavsan'ın şutunu kaleci Rüzgar güçlükle kurtardı. 8'de Holse'nin pasına ceza sahası dışından vole vuran Ntcham'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. 13'te Mendes'in pasında 6 pas üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin şutu az farkla auta çıktı. 32'de Elayis'in pasına ceza sahası dışından sert ve düzgün vuran Ntcham'ın şutu yerden filelerle buluşsa da VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

47'de Soner'in kestiği ortaya kafa vuran Moundilmadji'nin şutunu kaleci Rüzgar kurtardı. Muoundilmadji kaleciden dönen topu filelerle buluşturdu: 1-0. 64'te dakikada Ege'nin pasında ceza sahası dışından Enes'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı. 90+3'te Soner'in çektiği şutu kaleci Rüzgar kurtardı. Dönen topu takip eden Moundilmadji topu ağlara gönderdi: 2-0. Müsabaka 2-0 Samsun üstünlüğüyle sonuçlandı.

KUPAYA ÖZEL ROTASYON YAPILDI

BODRUM FK antrenörü Sefer Yılmaz, Samsunspor karşısına tamamen genç oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıktı. Geçen hafta ligde oynanan Serikspor maçındaki 11'den sadece İsmail Tarım oynarken, geriye kalan 10 oyuncu değişti. 19.2 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan yeşil-beyazlıların 11'indeki tek yabancı oyuncu, bu sezon ligde hiç şans bulamayan Nijeryalı savunmacı Gabriel Obekpa oldu