Çaykur Rizespor: 1 Beyoğlu Yeni Çarşı: 1

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Rizespor atağında soldan Zeqiri'nin pasında topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı. 6'da sağ kanattan son çizgiye ilerleyen Alperen'in ortasında Alhan'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 56. dakikada Beyoğlu ceza sahasında oluşan karambolde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran beyaz noktayı gösterdi. Taylan Antalyalı penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 83'te Hojer'in ortasında Ali Sowe'un şutu az farkla auta çıktı. 90+5'te ceza sahasında Mihaila'nın şutunu kaleci Beytullah direk dibinde kontrol etti ve maç 1-1 bitti.