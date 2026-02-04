F.Bahçe’ye büyük şok

Uzun süredir N'Golo Kante için uğraşan ve bu transfer için Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler TMS'ye (Transfer Kayıt Sistemi) yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı. Transfer için Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kante, Suudi Pro Lig'den özel izin ve süre uzatımı talep etti; ancak olumlu geri dönüş alınamadı.

GEREKEN HER ŞEY YAPILDI

Daha sonra iki kulüp yetkilileri FIFA'ya başvuruda bulundu. Fakat buradan da bir sonuç çıkmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den süreçle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır."