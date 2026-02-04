Fethiye yaralı Trabzon havalı

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. 17. dakikada Bouchouari'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Augusto'nun sağ çapraz pozisyonda kaleci Arda Akbulut ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandana auta çıktı. 27. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, top direğin yanından auta gitti. 31. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

PERDEYİ MUÇİ AÇTI

56. dakikada Ramazan Çevik'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım topa sahip oldu. 63. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisi üzerinde Melih Okutan, topu altıpası içinde Muhammet Raşit Yöndem'e aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokali, Melih Okutan'ın ofsaytta topla buluşması nedeniyle gol kararını iptal etti. 69. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışı sol çaprazında Muçi'nin şutunda, top kaleci Arda Akbulut'un sağından filelere gitti: 1-0. 77. dakikada Pina'nın sağ kanattan yerden ortasında arka dire önünde altıpas içinde Onuachu tamamlayarak topu filelere gönderdi: 2-0. 79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Muçi'nin pasında ceza alanı içi sol çaprazında Nwakaeme'nin şutunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-0. 90+5. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Tekke ve Karafırtınalar kadroda rotasyona gitti

ZİRAAT Türkiye Kupası mesaisinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar rotasyona gitti. Ege temsilcisinde son karşılaşmada kaleyi koruyan Nurullah Aslan'ın yerine Arda Akbulut oynarken, Mert Aydın, İrfan, Muhammet Raşit, Yusuf, Serdarcan ve Uğur Ayhan'ın yerine kupada Raşit Yöndem, Onur Atasayar, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Melih Okutan ve İrfan

Akgün 11'de maça başladı. Trabzonspor'da da kalede Onana'nın yerine genç file bekçisi Ahmet Yıldırım görev aldı. Savunmada Batagov ve Pina'nın yerine Okay ve Mustafa, orta alanda Folcarelli, Oulai ve Zubkov'un yerine Ozan, Bouchouari ve Nwakaeme, ileride ise Onuachu yerine Umut Nayir maça başladı.

Bordo-mavililere Zubkov şoku

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'da kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini bildirdi. Beşir yaptığı yazılı açıklamada, "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Antalyaspor maçında sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.