Göztepe, Olaitan’ın yerini aynı gün Filip Krastev’le doldurdu

İngiltere'de Championship'te Oxford United forması giyen Krastev'in bonservisinin Belçika kulübü Lommel SK'da olduğu, ilk etapta sezon sonuna kadar kadroya katılacağı öğrenildi. Bulgaristan A Milli Takımı'nda da forma giyen Krastev, 2021-2022 sezonunda Stoilov'un çalıştırdığı Levski Sofya'yla Bulgaristan Kupası'nı kazandı. Filip Krastev'in gelişiyle Stoilov, 3 sezondur görev yaptığı Göztepe'ye ilk kez Bulgar futbolcu transfer etmiş olacak. Göztepe, 2021'den beri ülkemizde Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formalarını giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha Musah Mohammed'e de imza attıracak.

OLAITAN'DAN 6 AYDA 5 MİLYON EURO

Sport Republic yönetiminde daha önce Brezilya'dan keşfettiği Romulo'yu tek sezonluk Süper Lig macerasının ardından 20+5 milyon Euro gibi Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak Almanya'da RB Leipzig'e satan Göztepe, Olaitan'dan da kısa süre içinde büyük gelir elde etti. Sezon başında Fransa'nın Grenoble kulübünden 850 bin Euro bonservis bedeliyle alınan 23 yaşındaki 10 numara ligde 17 maçta göstertiği performansla sarı-kırmızılılara 5+1 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak Beşiktaş'a imza attı.

Göztepeli taraftarların bir kısmı Olaitan'ın Avrupa yarışındaki rakibe satılmasını eleştirirken, ilk yarıda sakat olduğu dönemde Benin Milli Takımı'na gidince teknik heyeti kızdıran Olaitan'ın transferine teknik direktör Stanimir Stoilov'un disiplinsiz tavırları nedeniyle izin verdiği öğrenildi. Olaitan'ın takımdaki Brezilyalı futbolcularla da anlaşamadığı belirtildi. Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic yönetiminde vitrine çıkarılan Romulo, Emersonn, Tijanic gibi isimlerin satışından büyük gelir elde eden Göztepe, Almanya ve Fransa'dan teklifler alan Dennis, Juan, Taha ve Arda Okan'ı ise istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul eden kulüp çıkmadığı için ara transferde satmadı.