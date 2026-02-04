Göztepe'de çılgın trafik

Göztepe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa süre kala dün büyük hareketlilik yaşandı. Sarıkırmızılılarda orta saha oyuncuları Beninli Junior Olaitan ve Rhaldney de takımdan ayrıldı, Bodrum FK'dan Musah Mohammed ile de anlaşma sağlandı.Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Olaitan Beşiktaş'a transfer olurken dün İstanbul'a gitti.
5+1 MİLYON EURO
Olaitan ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Göz-Göz yönetiminin Beşiktaş ile 5+1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi. Sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Grenoble'den 850 bin Euro karşılığında alınan Beninli oyuncudan İzmir ekibi 6 ay içinde büyük kar etmiş olacak. Brezilyalı oyuncu Rhaldney ise Portekiz Premier Lig ekibi Alverca'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.
MUSAH TAMAM
Göztepe Spor Kulübü ve Portekiz ekibi Alverca, Rhaldney transferini resmen duyurdu. Rhaldney ve Olaitan'ı gönderen Göz-Göz, 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'nın Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'le ise anlaşma sağ- ladı. Yaz döneminden beri 24 yaşındaki oyuncuyu kadroya dahil etmek isteyen yönetimin transferi bitirdiği, Mohammed'in cuma gününe kadar sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Bodrum FK'da 2022-2023 sezonunda bu yana forma giyen Mohammed bu sezonun ilk yarısında 1.Lig'de 19 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Göztepe'nin son oynadığı Karagümrük maçının yıldızlarından olan ve takımının ilk golünü kaydeden Olaitan bundan böyle Beşiktaş forması giyecek.