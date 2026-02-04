Haberler Spor Göztepe'de çılgın trafik Göztepe'de çılgın trafik Göz-Göz 850 bin Euro karşılığında anlaşma sağladığı Olaitan’ı 6 milyon Euro bonservisle Kartal’a verirken, Rhaldney Portekiz yolunu tuttu. Musah transferi ile orta saha daha da güçlendi LEVENT ARIÖZ









Göztepe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa süre kala dün büyük hareketlilik yaşandı. Sarıkırmızılılarda orta saha oyuncuları Beninli Junior Olaitan ve Rhaldney de takımdan ayrıldı, Bodrum FK'dan Musah Mohammed ile de anlaşma sağlandı.Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Olaitan Beşiktaş'a transfer olurken dün İstanbul'a gitti.

5+1 MİLYON EURO

Olaitan ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Göz-Göz yönetiminin Beşiktaş ile 5+1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi. Sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Grenoble'den 850 bin Euro karşılığında alınan Beninli oyuncudan İzmir ekibi 6 ay içinde büyük kar etmiş olacak. Brezilyalı oyuncu Rhaldney ise Portekiz Premier Lig ekibi Alverca'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.