Iğdır FK: 6 Antalyaspor: 0

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, sahasında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaştı. Iğdır FK, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta çarpıcı bir galibiyete imza attı ve sahadan 6-0'lık sonuçla ayrıldı. Karşılaşmada Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikalarda Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno attı. Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada 3 hafta sonunda 4 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada 3 hafta sonunda puanı bulunmuyor.