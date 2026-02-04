Karşıyaka stoper avında

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta ara transfer döneminde 7 oyuncuyla yollarını ayırıp 3'ü amatör ligden 5 takviye yapan Karşıyaka stoper transferini bitirmek üzere. Karşıyaka, ara transfer döneminin bitimine 3 gün kala Mazıdağ Fosfatspor'dan 29 yaşındaki İlyas Ural ve Karacabey Belediyespor'dan 31 yaşındaki Kadir Turhan'la görüşüyor. Kariyerinde Batman Petrolspor, Çankaya SK, Karaman FK, Nevşehir Belediyesi ve Mardin 1969 Spor kulüplerinde de oynayan, 2022'de Batman Petrol, geçen sezon Mardin 1969'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan İlyas'ın imzaya yakın olduğu öğrenildi. Oyuncunun İzmir'e gelmesi bekleniyor. Kadir Turhan da Yeşil Bursa, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Batman Petrolspor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Kadir, 2 gol atıp 1 asist yaptı. Devre arasında transfer yasağını kaldıran Kaf-Kaf, stoper transferini eski futbolcularına olan borçları nedeniyle yeni bir yasak gelmeden sonuçlandırmayı istiyor. Öte yandan Karşıyaka'nın Ömer Faruk ve Yasin'in hak mahrumiyeti cezalarının bitmesi sonrası yollarını ayırma kararı aldığı golcü Hamza henüz kulüp bulamadı.

DİVAN TOPLANTISINDA İLGİNÇ 25 YIL ŞARTI

KARŞIYAKA Spor Kulübü, 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek Divan Genel Kurulu Toplantısı kapsamında; oy kullanma hakkı bulunan üyelerin, kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurmuş olmaları gerektiği açıkladı. Aidat borcu bulunan üyelerin genel kurula katılamayacağı, genel kurula katılacak üyelerin, listeleri kontrol ederek en geç 23 Şubat saat 17.00'ye kadar aidat borçlarını ödemeleri gerektiği ifade edildi.

Divan kurulu toplantıtısında, yeşil-kırmızılıların şirketleşme konusunda önemli adımların atılması bekleniyor.