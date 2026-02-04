  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Manisa’nın gururu oldular

Manisa’nın gururu oldular

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa’nın gururu oldular

ALAŞEHİR Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Arpaçay Uluslararası Karate Turnuvası'nda elde ettikleri derecelerle Alaşehir'in gururu oldu.

Manisa’nın gururu oldular

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası turnuvaya Alaşehir Belediyesi Karate Kulübü'nden 12 sporcu katıldı. Zorlu müsabakaların yaşandığı turnuvada Alaşehirli sporculardan 8'i dereceye girerek madalya kazanma başarısı gösterdi. Elde edilen başarılar ilçede sevinçle karşılandı. Alaşehir Belediyesi Karate Kulübü yetkilileri ise turnuvada elde edilen derecelerin kulüp adına önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yetkililer, yeni turnuvalarda da Alaşehir'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA