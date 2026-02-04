Omic’in en anlamlı zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta müsabakasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 87-80 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyeti aldı ve üst sıraları takibini sürdürdü. Merkezefendi'nin Sloven yıldızı Alen Omic, eski takımına karşı aldığı galibiyetin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

HAYALİNE KAVUŞTU

Omic, "Dürüst olacağım. Yıllar önce Anadolu Efes'te oynadım ve yıllardır Efes'e karşı oynayacağım günü düşünüyordum. Yıllarca Efes'e karşı oynamak ve onlara 'iyi bir oyuncu olduğumu' göstermek istedim. Bu galibiyet, geçmişte yaşananlar için. Kazandığımız için çok mutluyum, takım arkadaşlarım için de çok mutluyum. Sonuna kadar mücadele ettik. 3. çeyrekte bazı sakatlık sorunları yaşadık ama bir EuroLeague takımına karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Bu galibiyet benim için çok değerli çünkü yıllar önce Efes'te olanları hatırlıyorum. Şimdi kendimi iyi hissediyorum" dedi.