Skriniar’a ceza kapıda

MİLAN Skriniar, maçta attığı golün ardından yaptığı sevinç hareketiyle gündeme geldi. Skriniar'ın yaptığı hareketin disiplinlik bir durum oluşturup oluşturmadığı merak ediliyor. Hakem raporunda konuyla ilgili bir ifadenin yer alıp almadığı henüz netlik kazanmazken, futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon Galatasaraylı Icardi'nin tribünden bir görüntüsü sonrası ceza alması nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldız isminin de ceza alması gündeme geldi. Bu arada Kocaelispor'dan konu ile alakalı yapılan açıklamada geçen, "Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahsa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir" ifadeleri dikkat çekti.