Balıkesir’de U-14 basketbol heyecanı

BALIKESİR'DE U14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası başladı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanan maçlar büyük mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonada A. Efes B, Balıkesir BŞB, Çanakkale Türk Telekom, Çorlu Ata Gelişim, Çorlu Gücü, Darüşşafaka Kocaeli, Dev Adam Potanın Renkleri, Diamond, EBA Spor, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Kırklareli Bld, Kocaeli Anka, Sakarya Basketbol Ada, Sakarya Gelişim ve Yalova Gençlik olmak üzere 15 takım var. 3-7 Şubat tarihleri arasındaki maçlar sonunda final karşılaşmasıyla birlikte şampiyon takım belli olacak.