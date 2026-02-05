Doğantez’den taraftara çağrı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor 1928'in teknik direktörü Tolga Doğantez, kulübün kurtuluş savaşında Buca ilçesinde en büyük mülki amirden, taraftara kadar destek çağrısında bulundu. Doğantez, "Transfer yasaklısıyız ve kadromuzun yüzde 99'u altyapımızdan yetişmiş isimler. Hem ilk yarı hem de 2. yarının başından itibaren inanılmaz hakem mobbingi ile karşı karşıyayız. Bucaspor bir varolma savaşı veriyor. Bu çocukların manevi desteğe ve kucaklaşmaya ihtiyacı var. Hep beraber bunu gerçekleştirirsek, önümüzdeki 2 maç direkt rakiplerimizle. Hafta sonu deplasmandaki Beykoz maçı ve içerideki Kepez karşılaşmalarını kazandığımızda kümede kalma hattıyla aramızdaki puan farkını eriteceğiz" dedi.

BİZİ BAHİS CEZALARI YAKTI

BAHİS cezaları sebebiyle her maç 7-8 eksikle kadro kurduklarını söyleyen Doğantez, "Muzaffer, Buğra Çiçek. Aybars, Ali Emir, Umut, Emir'den son haftalarda hiç yararlanamadık. Neyseki Umut ve Ali Emir'in cezaları hafta sonu itibariyle bitiyor. Bu kez stoperimiz Doğan'dan kart cezalısı olduğu için yararlanamayacağız. Ancak Beykoz maçı sonrası bay geçeceğimiz haftadan sonra oynayacağımız Kepez karşılaşmasında nihayet tam kadro olacağız. Ve kalan haftalarda varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" diye konuştu.