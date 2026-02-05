Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında maçlar devam ediyor. 5 Ocak Perşembe günü (bugün) Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KARŞILAŞMA KADIKÖY'DE!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe üstlenecek.

ATV EKRANLARINDA YAYINLANACAK

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.