Aliağa Petkimspor İspanya’da ilki yaşadı

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çeyrek finali daha önce garantileyen grup lideri Aliağa Petkimspor 4'te 4 yaptıktan sonra ilk yenilgisini İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza önünde aldı. Rakibine 76-71 mağlup olan Türk temsilcisi bu sonuca rağmen son hafta öncesi liderliğini sürdürdü. İzmir ekibi son grup maçında 11 Şubat Çarşamba günü kendisi gibi 4 galibiyet, 1 beraberlikle çeyrek final biletini alan Peristeri'yi ağırlayacak. Yunan ekibini ilk maçta 21 sayı farkla 82-61 yenen Petkimspor her türlü galibiyette grup lideri olarak adını son 8'e yazdıracak. Petkimspor rakibine yenilirse ise grup ikincisi olarak çeyrek finale kalacak. Çeyrek finalde M Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Bilbao Basket veya PAOK'la eşleşecek Petkim rakibini de bekliyor.