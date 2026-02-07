Aydınlı Ahmet’ten rekorlu altın madalya

Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen Havalı Silahlar U16-U18 Avrupa Şampiyonası'nda havalı tabanca solo erkekler kategorisinde Aydınlı milli sporcu Ahmet Oğuz Sayar, tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, devam eden organizasyonda 16 yaş altı havalı tabanca solo erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Oğuz Sayar, Avrupa rekoruyla birlikte altın madalya kazandı. Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun da Ahmet Oğuz Sayar'ın sevincine ortak olarak kendisine çiçek takdim etti.